美國政府加大否決外國投資權力 明顯針對中國

在美中貿易爭端升級之際，美國川普政府週三 (10 日) 表示，將會更積極地監管在美國的外國投資。據美媒報導，強硬的投資規定將適用於所有國家，但主要針對的是中國。

美國財政部指出，它正在擴大中央政府的權力，以審查外國投資。一些投資即使並未到達收購或取得控制權的規模，但只要參與對象，被認定為對國家安全至關重要的技術的美國企業，就將遭到嚴審。

擴展的審查，包括外國投資人獲得非公開科技訊息、董事會成員或參與決策的交易。新的規定將適用多種產業，包括電信、半導體和電腦領域。外國投資人在投標時，需要提交聲明說明他們的意圖，如果不遵守，政府可以進行罰款。

川普近期指責，中國試圖通過邪惡手段獲取有價值的美國技術。白宮也批評中國利用投資美國企業獲取商業機密、迫使在中國的公司交出智慧財產，並實施網路間諜活動。

美國政府已採取許多措施，阻止北京在關鍵領域利用美國技術，例如下一代 5G 無線技術。並對中國製造 2025 多方施壓，以對中國 2500 億美元的進口商品課稅做為懲罰，如果北京不改變其貿易慣例，則威脅要對所有中國商品徵稅。

美國外國投資委員會 (Cfius) 近期審查力度已經加大，今年早些時候，總部在新加坡的博通 (AVGO-US) 意圖併購高通 (QCOM-US) 即遭否決。

川普先前考慮直接禁止中國投資，但美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 努力說服，最終同意賦予 Cfius 更廣泛的審查權，取代全面禁止，但如此仍可能加劇世界兩大經濟大國之間的緊張關係。