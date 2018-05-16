新濠何猷龍：日本賭場志在必得 自己投入不少精力

澳門賭收連續 21 個月上升，今年首 4 個月博彩收入逾澳門幣 1022 億元，增 22%。新濠國際 (0200-HK) 及新濠博亞娛樂主席兼行政總裁的何猷龍指，首 4 個月增幅超過公司內部估計的 10% 增幅，料全年賭收增長約 15%。

綜合星島日報、香港明報報導，澳門 6 個賭牌將於 2020 年至 2022 年內到期，到期後須重新競投。新濠是同業中最遲獲發賭牌，且是較早發展非博彩業務。能夠配合現時澳門及中央政府提倡多元化產業發展的要求，何猶龍有信心可以成功續牌。

新濠博亞娛樂投資約港幣 85.8 億元的摩珀斯酒店 (Morpheus) 預期在 6 月 15 日開幕，目前正與政府緊密溝通，有待取得所需的牌照。

摩珀斯總樓面面積 15 萬平方公尺，樓高 160 公尺，39 層合共提供約 770 間客房、套房及別墅。摩珀斯有一層為賭場，主打高端中場客及自營貴賓客，但賭枱數目仍有待確認，由於新酒店投資額龐大，期望增加賭枱數目的申請會獲政府批准。若然不獲批，會調整新濠鋒、新濠天地及新濠影滙內的賭枱數目，調撥部分至摩珀斯。

公司只佔新濠影滙 6 成股權，另外 4 成由 2 個美國基金 Oaktree Capital 及 Silver Point Capital 持有，雙方正在商討新濠影滙二期項目的發展細節，目前未有定案，新濠期望項目內包括現時澳門及香港均沒有的娛樂景點。新濠影滙一期內的 VR 遊樂場預計在今年聖誕節前開幕；分拆新濠影滙在美國上市的計畫仍在進行中。

在海外市場方面，何猷龍認為，澳門在 2017 年已有 3300 萬遊客，日本才只有 2900 萬，仍有條件發展及提升，集團會盡可能爭取在日本發展。在塞浦路斯方面，臨時場址將於今夏投入營運，整個度假村預期需時 2 年半完成。至於分拆新濠影匯所屬公司到美國上市方面，仍在進行中。

何猷龍表示，現時日本國會仍在審議有關興建賭場的議案，可興建賭場的城市待確定，會視乎城市大小再審視。他指公司對日本賭場是「志在必得」，自己花不少時間處理日本發展的事宜。

近年澳門有不少新酒店落成，酒店房間數目持續上升，入住率未有因而下跌，相信隨著港珠澳大橋通車，需求會進一步增加。

何猷龍接手新濠前，市值為港幣 3 億多元，如今達港幣 424 億元，連同旗下新濠博亞市值共逾港幣千億元。