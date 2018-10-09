騰訊傳15.6億入股巴西金融科技初創企業Nubank 估值上看312億

據《The Information》引述知情人士透露，騰訊 (0700-HK 擬斥資 2 億美元 (約港幣 15.6 億元)，投資巴西金融科技初創企業 Nubank。交易完成後，Nubank 估值料達 40 億美元 (約港幣 312 億元)。

Nubank 在 2013 年成立，為巴西網上銀行及信用卡營運商。根據 Nubank 網頁，該公司 2014 年 8 月進行 A 輪融資，涉及 1500 萬美元，投資者包括紅杉資本及 Kaszek Ventures。

其後 Nubank 在 2015 年進行了 B 輪 3000 萬美元及 C 輪 5200 萬美元的融資；2016 年 12 月進行 8000 萬美元的 D 輪融資。2017 年 3 月，Nubank 獲得由 DST Global 領投的 1.5 億美元 E 輪融資，晉身成為「獨角獸」公司

2017 年，Nubank 淨虧損約 3200 萬美元。

另外，騰訊攜手新世界 (0017-HK) 去年成立初創企業培育平台 Eureka Nova，宣布與騰訊智慧零售 (Tencent Smart Retail) 及眾創空間 (WeStart) 進行首次合作，推行粵港澳大灣區創業孵化計畫，主要是涉及智慧零售，雙方將聯手培育大灣區初創企業。

初創企業營運經驗少於 3 年，並有最少 2 名全職初創者的大灣區初創公司可以報名參與，經選拔後，培訓計畫將在明年首季展開，當中包括各類支援課程及與知名企業合作的機會。

騰訊股價持續偏軟，截至昨 (8) 日，騰訊連續 20 個交易日進行回購，惟股價跌破港幣 300 元大關，並以全日低位港幣 299 元報收，跌 1.97%。

騰訊股價

跌勢未止，至香港時間昨晚約十時，騰訊於歐洲法蘭克福交易所報 33.03 歐元，折合約港幣 296.7 元，較香港收市 299 元低約 2.3 元。騰訊 ADR 於美東時間週一 (8 日) 收報 38.50 美元，跌 1.1%，折合港幣 301.4 元。