美股盤中─10月跌勢持續 道瓊狂跌逾430點 科技股跌勢領先

本月賣壓持續，美國股市週三中場大幅下跌，科技股跌勢領先，道瓊狂跌逾 430 點。

S&P 500 今日恐連續第五天下跌，創 2016 年底以來最長下跌期間，並跌破 50 日移動平均線。

台北時間 23:57

道瓊工業平均指數下跌 352.82 點或 1.33% 至 26077.75。

Nasdaq 指數下跌 157.54 點或 2.03% 至 7580.48。

S&P 500 指數下跌 40.45 點或 1.41% 至 2839.89。

10 月以來，主要指數大幅下跌，S&P 500 與道瓊分別下跌了逾 2.5% 與 1.7%。Nasdaq 跌幅更達 6%。

因升息擔憂及投資人有科技股的獲利了結賣壓，過去幾日，股市壓力沉重。S&P 500 連續五天下跌，道瓊大跌約 700 點。

分析師說，投資人賣出漲幅已大的科技股。由於投資人避險倉位不足，未來賣壓可能持續。

擔憂利率大幅上升，亦壓低了股市。美國 10 年期債券殖利率約報 3.23%，週二更觸及 2011 年以來高點。2 年期債券殖利率觸及 2008 年以來高點。

分析師說，因擔憂股市快速大幅回檔，投資組合經理人傾向退場。但基本面仍有助股市走高，利率的擔憂可能過度。不預期長期利率還會大幅上揚。

由於殖利率上升，銀行股隨之上漲。花旗與美國銀行股價分別上漲 0.5% 與 0.1%。

美國今日公布 9 月生產者物價指數 (PPI) 上升 0.2%，較去年同期上升 2.8%。該數據公布後，債券殖利率上升。

最新財報季即將展開，本週稍後，花旗集團與富國銀行將公布第三季財報。根據 FactSet 數據顯示，預期 S&P 500 企業第三季獲利成長 19%。今年前二季，企業獲利成長為 25%。

但分析師說，美元走強及貿易戰，則為股市利空。NAFTA 2.0 版協定通過後，現在注意與中國的貿易協定，然而雙方的言辭交鋒只見惡化，而非好轉。