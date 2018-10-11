港股ADR指數跌2% 騰訊控股(00700-HK)跌逾3%

美股重挫，拖累港股ADR指數全日承壓，指數收報25659點，跌534點，跌2.08%。
美科技股大幅下跌，騰訊控股(00700-HK)ADR收報277.45元，較港收市跌8.95元，跌幅達3.12%；匯豐控股(00005-HK)ADR收報67.67元，較港收市跌0.43元；港交所(00388-HK)ADR收報204.33元，較港收市跌4.47元；友邦(01299-HK)ADR收報62.14元，較港收市跌2.04元。
內銀內險股走軟，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.13元，較港收市跌0.15元；工商銀行(01398-HK)收報5.18元，較港收市跌0.14元；中人壽(02628-HK)ADR收報16.77元，跌0.37元。
中海油(00883-HK)ADR收報14.32元，跌0.52元；中石油(00857-HK)ADR收報6.01元，跌0.22元；中石化(00386-HK)收報6.6元，跌0.21元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.7元，跌2.05元；聯通(00762-HK)ADR收報8.99元，跌0.12元；中電信(00728-HK)ADR收報3.94元，跌0.09元。