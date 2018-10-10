亞美能源(02686-HK)山西一煤層氣對外合作專案開發方案獲批復

亞美能源(02686-HK)公佈，中華人民共和國國家發展和改革委員會於2018年10月8日， 正式公告了關於山西沁水盆地馬必區塊南區煤層氣對外合作專案總體開發方案的批復《發改能源(2018) 1372 號》。

山西沁水盆地馬必區塊南區煤層氣開發專案是全資子公司亞美大陸煤層氣有限公司與中國石油天然氣集團有限公司通過產品分成合同勘探和開發的煤層氣對外合作項目。該項目建設地點位於山西省晉城市沁水縣。該專案建設規模為10億立方米/年，建設期為4年。

該項目計劃動用煤層氣含氣面積131.7平方千米，動用煤層氣儲量196.23億立方米;施工煤層氣開發井1,341口，其中已完成試採井58口、新建開發井1,283口;建設處理廠1座、集氣站4座，敷設採氣管線445千米、集氣管線57.5千米、外輸管線4.5千米。

該項目總投資為46.4億元人民幣，按中國石油和亞美大陸參與權益30%:70%的比例自籌解決。該批復有效期為2年，自發佈之日起計算。若在該批復有效期内未開工建設，亞美大陸和中國石油應當在2年期限屆滿的30個工作日前申請延期開工建設。該項目在該批復有效期内未開工建設也未按照規定申請延期的，或雖提出延期申請但未獲批準，該批復自動失效。

該批復不會對2018年的經營業績構成重大影響。董事會相信該項目有利於集團拓寬煤層氣行業市場，增強集團可持續發展能力，有利於提高集團的競爭力和盈利能力，有利於公司和其股東利益的最大化。