【施政报告】政府加強發展綠色及生態旅遊 提升配套設施

施政报告提出，政府去年推出《香港旅遊業發展藍圖》，促進旅遊業的平穩、健康和持續發展，並為未來制訂前瞻性的策略。香港行政長官林鄭月娥表示，正積極落實各項措施，包括推廣地區深度遊，讓旅客體驗香港的地道生活文化和地區特色。

香港旅遊發展局（旅發局）繼去年推出「舊城中環」後，剛於今年9月推出深水埗地區推廣項目，為旅客推介區內的特色。林鄭月娥表示，政府會繼續物色合適地區發展地區旅遊項目，亦正透過提升香港主要行山徑及碼頭等配套設施，加強發展綠色及生態旅遊。

報告又指，作為本港兩大主題樂園，香港迪士尼樂園和海洋公園歷年吸引不少來自世界各地的遊客和本地訪客。政府會繼續確保兩個樂園加強其吸引力，帶動更多高增值過夜旅客到訪。政府正密切監察香港迪士尼樂園現行的擴建計劃，並會探討樂園有否空間作下一階段發展。政府亦繼續支持海洋公園檢視其定位策略和未來的發展計劃，為旅客帶來更全面的遊樂體驗。

另外，山頂纜車自1888年開始投入運作，一向是香港的標誌之一。山頂纜車有限公司剛獲政府批出第二個為期十年的經營權至2035年，並將會投資逾6億5千萬元改善現有設施，為旅客及本地居民提供更優質服務，並提升山頂纜車作為一項重要旅遊及消閒設施的吸引力。