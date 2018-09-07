第三季迎烤肉用品旺季 關中8月營收續站穩2億元

全球熱源居家產品大廠關中 (8941)8 月營收 2.28 億元，月減 5.81%，年增 1.01%，關中指出，主要受惠於旗下自有專業烤肉用品通路 Barbeques Galore 的銷售旺季動能挹注，加上安全閥業務持續穩健出貨，累計今年前 8 月合併營收達 17.48 億元，較去年同期增加 0.79%。關中表示，第二季、第三季一向為北美烤肉用品銷售旺季，終端消費需求帶動戶外烤肉爐產品出貨升溫，自今年 4 月起，關中已連續五個月單月營收站穩 2 億元之上，自有烤肉用品通路在 8 月的平均單店月營收仍達到美金 14.79 萬元的高水準。關中指出，Barbeques Galore 相當注重社區在地行銷，北美的 24 家門店會選用當季主推的戶外烤肉爐產品，在每個周末輪流舉辦 BBQ 試吃會，期望透過體驗型的社區行銷活動，持續提升品牌知名度與市場占有率。



關中提到，貢獻公司營運的兩大支柱戶外烤肉爐及安全閥業務都相當穩健，為善用集團在居家熱源產品的上下游資源，旗下創新燭光品牌「Lovinflame」在 7 月底至 8 月初參加於美國拉斯維加斯舉辦的居家用品展，並借重 Barbeques Galore 通路資源，充分發揮品牌綜效，希望為「Lovinflame」未來上市鋪展良好的外銷通路，挹注關中長期營運成長。



展望下半年，關中持審慎樂觀看法，並表示，第四季除原有的戶外瓦斯烤肉爐產品外，也將加強推廣具有高效能及環保安全的紅外線系列產品，包括紅外線烤肉爐及冬季熱銷的紅外線暖爐等，持續優化產品結構；安全閥業務訂單能見度則穩健維持三個月長度，應用於瓦斯桶開關的安全閥主要客戶拉貨動能也將逐步轉強，穩健挹注第四季營運動能。

