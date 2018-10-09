世界9月營收再寫新高 Q3同創高 Q4可望續揚

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 與聯電 (2303-TW) 今(9)日分別公佈 9 月營收，世界先進受惠電源管理晶片帶動，營收達 26.43 億元，再寫新高紀錄，也擺脫 9/13 當天晶圓三廠停電造成產能供貨暫停的影響；第 3 季營收達 77.49 億元，優於法說預估的高標，也同創單季新高。

世界受惠電源晶片需求帶動，8 月營收開始向上成長衝高，9 月雖然月中發生停電影響產出，但客戶需求持穩，9 月營收不受影響持續成長，衝上 26.43 億元，月增 1.07%，已連 2 個月創新高。

世界第 3 季營收也達 77.49 億元，優於法說時給的 73-77 億元高標，季增 9.9%，也創下單季新高，法人解讀，除電源晶片需求帶動，新台幣貶值也挹注不少營收表現。

據悉，世界第 4 季展望仍正向，8 吋產能目前持續滿載，部分客戶訂單能見度長達 3 個月，甚至有訂單已可看到明年首季，法人估，世界第 4 季營收，仍可望較第 3 季持續成長，有機會再挑戰新高。

另一家晶圓代工廠聯電 9 月營收則持續回檔修正，降到 118.55 億元，月減 1 成，也創今年新低，第 3 季營收僅有 393.9 億元，季增 1.38%，符合法說預其，不過整體表現不如其他同業。

晶圓代工龍頭台積電 9 月營收表現也亮眼，衝上 949.22 億元，創歷史次高紀錄，第 3 季營收達 2603 億元，符合原先法說預期，也優於受到病毒干擾後的下調預估值，市場解讀主要還是因新台幣貶值帶動。