中信資源(01205-HK)向洲際油氣(600759-CN)售中信海月權益交易有變數

中信資源(01205-HK)公布，根據洲際油氣(600759-CN)的電郵，該公司獲悉洲際油氣的獨立財務顧問向上海證券交易所提交資產重組計劃之時尚未完成盡職調查，因此與及/或者基於其他未解釋的情況，洲際油氣財務顧問未能出具有關洲際油氣重組計劃的盡職調查及核查意見，該意見為向上海證券交易所取得重組計劃批准的一項流程要求。再者，洲際油氣告知該公司因洲際油氣財務顧問未能出具盡職調查及核查意見，洲際油氣將終止已呈交上海證券交易所的洲際油氣重組計劃，並有意就終止意向書與該公司進行商討。鑑於洲際油氣在其電郵及公告有關意向書的此等陳述，該公司將要求洲際油氣就其關於意向書及出售事項的意向作出澄清。在本公告日期，意向書仍然有效。該公司將延遲寄發通函日期至2018年10月31日或之前。

中信資源於8月29日公布，擬以公開招標形式向洲際油氣(600759-CN)，出售中信海月全部權益，涉及現金代價約7.66億美元(約49.73億元人民幣)。預期交易料錄得收益約25億港元。公司擬將出售事項產生的所得款項淨額用於撥付合適收購、投資及一般營運資金。

中信海月擁有天時90%股權，後者則持有海南-月東區塊的石油勘探、開發和生產權利，直至2034年止。在去年12月31日，在海南-月東區塊內的主要油田月東油田的探明石油儲量估計為3020萬桶。