上百位精英為何願意回台灣？

文／楊瑪利

說來悲哀。人才回流照理是很正常的事情，但因為過去幾年台灣出現高階精英人才出走潮，狀況愈來愈嚴重，才讓人感嘆，近來有一些海外精英願意回台灣，是多麼難得。

台灣高階精英「只出不進」、人力市場出現「高出低進」（高階出走、低階外勞愈來愈多），早已嚴重侵害台灣競爭力。欣慰的是，在許多單位努力下，近來終於看到曙光。

今年 4 月《遠見》封面故事報導，目前至少已有 1000 位台灣的大學教授們出走大陸，這還不包括赴香港、新加坡等地任教的台灣教授們。為了防止人才持續失血，教育部推出「玉山學者」與「玉山青年學者」計畫，以三到五年為期、每年加薪至少 150 萬，吸引海外名校畢業的博士們回台任教。

台灣的潛力與優勢 值得被看見

科技部也推出「哥倫布計劃」與「愛因斯坦培植計畫」，補助現有的大專院校 35 歲以下的年輕教師們研究經費，最高甚至可達每年 1000 萬，讓他們安心在台灣研究，一點也不輸給海外知名大學。

同時科技部針對研發與新創人才，推出「海外人才歸國橋接方案」（LIFT），給於一年共 150 萬生活費，讓他們有一年時間，找到可以在台灣的著力點，目前已有 102 件申請，已返台人數 46 人。

加上經濟部等單位也動起來，到美國等地招商，陸續有了成績。例如旅美 20 多年的美商圖策智能科技（Graphen）創辦人兼執行長林清詠，今年回台成立 AI 研發中心。南投今年也落成了一個由美國華僑、正瀚生技董事長吳正邦回台投資 6666 萬美元（約台幣 20 億元）的精準農業研發中心。

若把近來回流的人才加起來至少上百人。他們為何願意回台灣？本期一對一深度訪問近 20 個回台灣的精英，可歸納以下幾大原因：

一、親情的呼喚。一位受訪者說，當媽媽跟他說「我一年看你一次，那我到去世前只能再看你 20 次嗎？」他當下就決定回台。二、對學者而言，碩博士生很重要。回流精英大多肯定，台灣前段班學生不輸給海外名校生。三、台灣性價比高。不管是學者需要碩博士生，還是創業投資需要研發人才，台灣薪資較低、素質又好，也是優點。

四、台灣生活便利、舒適、健保普及，讓人嚮往。五、歐美等地雖薪資高，但扣掉稅與高生活費後，不見得能省下多少。六、最特別的一點是，此波回台者不乏 60 歲以上的長期旅外精英，落葉歸根的心情更濃，想把畢生精華奉獻給台灣。例如高醫創辦人杜聰明的孫子杜武青，長期在美國，如今 66 歲選擇到中興大學。又如正瀚董事長吳正邦，71 歲，想把一生累積拿回台灣。本期專訪這些回流精英，聽他們如何從另一個角度看台灣。

其實現在應該是台灣趁勝追擊，加碼吸引人才、資金回流的關鍵時刻。在中美貿易戰下，不少大陸台商正苦於尋找第二個生產基地。本期《遠見》走訪台商大本營昆山，發現許多企業想回台灣生產，但台灣是否準備好迎接他們回家？

本期特別回顧 9 月 12 日因病辭世的前清華大學校長沈君山。遠見．天下文化事業群創辦人高希均教授特別撰文，懷念這位他的老朋友、也是跨世紀的中華知識分子。本期高希均專欄因此挪到懷念沈君山系列專題，一起緬懷這位科學家、教育家、愛國者、也是浪漫才子的一生。

來源：《遠見雜誌》 2018 年 10 月

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