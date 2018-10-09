歐股盤前─義大利為預算案槓上歐盟 歐洲Stoxx 50期指跌逾0.3%

義大利政府因預算赤字問題，槓上歐盟，導致股市動盪、10 年期公債殖利率飆上 4 年半高點；今 (9) 日歐股盤前，指數期貨下挫，歐洲 Stoxx 50 期指跌逾 0.3%。

台北時間週二下午 2 點 12 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.33%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.38%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.36%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.37%。

歐盟執委會對義大利未來 3 年的預算赤字計畫，表達關切；主因在於，計畫內容違反歐盟 7 月對義國的要求。

然而，義大利極右派副總理兼內政部長 Matteo Salvini，日前批評歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 及經濟與財政事務執委 Pierre Moscovici，稱他們是「歐洲真正的敵人」、「造成歐洲的恐懼與不安全感」。

Salvini 強調，義大利政府不會向市場壓力屈服，也拒絕在預算赤字計畫上讓步。

另一方面，國際貨幣基金 (IMF) 將 2018、2019 兩年的全球經濟成長率預估值，下修至 3.7%。

IMF 指出，美中貿易爭端，衝擊全球經濟，預估 2019 年，對美國經濟的影響，會更為顯著。