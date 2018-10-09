瑞儀9月營收49.34億元 創去年12月以來新高 TV背光突破10萬片

旺季效應加持，瑞儀 (6176)9 月營收 49.34 億元，月增率 9.05%，年減率 5.94%，創下去年 12 月以來新高，第三季營收 139.22 億元，季增 29.7%，年減率 3.9%，法人推估，第三季毛利率墊高 13%，營益率約 7.7%，稅後獲利約 7.8 億元，每股盈餘 1.6 元。蘋果 3 款 iPhone 新機上市，同時宣布調降 iPhone7/8 價格，平均調降至 449、599 美元，若是 iPhone7/8 因降價刺激出需求，對於瑞儀具有正面幫助，主要該公司並未供應新款機種，只供應先前 LCD 機種背光模組，一旦舊款 LCD 機種 iPhone 降價效應發酵，可望帶動背光模組供應鏈後續營運表現。



瑞儀 9 月行動裝置 (平板電腦、智慧型手機) 出貨量約 736.6 萬片；IT 產品 (NB、監視器) 出貨量約 356 萬片，值得注意，TV 背光產品出貨量突破 10 萬片，來到 11.2 萬片，總計單月背光模組出貨量約 1111.2 萬片。



瑞儀上半年本業表現算是持穩，第一、二季毛利率分別為 12.45%、13.91%，營益率 5.9%、6.29%，稅後淨利因台幣匯價波動呈現上沖下洗，第一季承受 5.9 億元匯損，導致首季獲利季減 8 成，約 1.45 億元，單季每股稅後盈餘 0.31 元，第二季台幣兌美元匯價由 29.21 元貶至 30.08 元，匯兌損失大舉回沖轉為匯兌收益，單季業外收入跳增至 12.21 億元，單季稅後盈餘 14.43 億元，單季每股稅後盈餘 3.1 元。