旺季效應 瑞儀7月營收44.62億 月增14.6%

瑞儀 (6176-TW) 今 (8) 日公布 7 月營收 44.62 億元，月增 14.6%，年增 0.67%，包括行動裝置及 IT 出貨成長，但電視則是減少，累計前 7 月營收 264.14 億元，年減 10.69%；法人看好第 3 季旺季，蘋果舊款 iPhone 出貨動能仍可期待，預估第 3 季營收可望季增 2 位數。

瑞儀統計，7 月背光模組出貨量 1491.6 萬片，其中行動裝置 (手機、平板電腦)1099.6 萬台，IT(Monitor、NB)378.2 萬台，電視 4.7 萬台，其他約 9.1 萬台。

瑞儀積極進行結構轉型，降低蘋果產品營收占比，增加非蘋筆電、電視及車用產品，今年營收可望持續成長，預期將是未來成長動能，在蘋果產品部分，今年並未打入 iPnone 新機供應鏈，但包括舊機款、iPad 及 MacBook 新品，仍將推升下半年營運成長。

瑞儀第 2 季營收 107.33 億元，毛利率 13.91%，稅後純益 14.43 億元，季增 893%，年增 89.8%，創 2013 年第 4 季以來新高，每股稅後純益 3.1 元；累計上半年營收 219.52 億元，毛利率 13%，稅後純益 14.81 億元，每股純益 3.42 元。