台灣陸客銳減 寶得利轉攻馬來西亞 明年拓第四據點

過去以經營陸客團來台觀光購物店的寶得利 (5301)，受到中國來台觀光人數及消費驟減影響，轉向海外拓點。寶得利董事長張雅琍指出，馬來西亞今年第一季三個據點試營運後，第二季獲利 1000 萬元，並將於明年初在吉隆坡開設第四個據點，預計明年馬來西亞營收將超越台灣表現。由於陸客來台觀光人數的下滑，造成寶得利近兩年來營收大幅衰退，因此將版圖轉向海外，海外首站即瞄準馬來西亞吉隆坡，客群目標為中國旅客。



張雅琍表示，目前中國一個月約有 5000-6000 團到馬來西亞觀光，因而於去年 9 月開始陸續增設三個據點，分別銷售珠寶、生活寢具、伴手禮（燕窩、小吃等），其中兩個在今年 1 月底試營運，第三個在 3 月試營運，並在年中正式營運，目前單月約可接 1000 團陸客。



寶得利指出，馬來西亞三個營業點一個月平均營業額達 6000 多萬台幣，第二季獲利 1000 多萬台幣，未來還會持續訓練內部銷售人員的銷售能力，提高人均產能；此外，未來將在吉隆坡規劃第四個據點，銷售生活寢具周邊配套商品，預計明年初開幕。



張雅琍也提到，台灣過去一個月可接 2000 個陸客團，一年營收近 30 億元，但現在一個月營收僅剩 5000 萬元，而馬來西亞市場則快速攀升，今年營收有機會來到 7 億元，而明年在新增一個營業據點推升下，2019 年馬來西亞營收表現將超越台灣表現。