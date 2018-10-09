東協市場高速成長 泰昇-KY 9月營收淡季不淡 年增逾兩成

受惠柬埔寨、緬甸及越南等東協國家市場成長火熱，推升東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480)9 月營收年增逾兩成。泰昇 - KY 指出，東協國家高度經濟成長率帶動中產階級持續增加，民生消費品市場也持續增溫，因而帶動 8、9 月營收年增皆逾兩成。泰昇 - KY 9 月營收 1.57 億元，月減 1.25%，年增 20.31%；累計 1-9 月營收 12.69 億元，年增 14.60%。



泰昇 - KY 表示，雖目前仍處於東南亞紙尿褲傳統淡季，但在東協市場高速成長的帶動下，已連兩月營收成長超過兩成；另在柬埔寨新廠營運方面，其嬰兒拉拉褲產線產能利率用持續提高，生產效能顯著提升，有望推升產能供應及降低生產成本。



展望第四季，泰昇 - KY 提到，第四季為產業旺季，再加上越南廠嬰兒拉拉褲新產線將於 12 月加入量產，成長動能十足，預計將可持續維持高成長表現。