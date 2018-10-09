IMF公布最新WEO 上調台灣今明兩年經濟增速估值至2.7%與2.4%

國際貨幣基金 (IMF) 週二下調 2018 年和 2019 年全球經濟增長預測，為 2016 年首次下調，此乃源於貿易政策緊張局勢和徵收進口關稅對商業造成影響，而新興市場則面臨更嚴峻的金融環境和資本外流。其中，IMF 對全球第二大經濟體 -- 中國今年經濟成長率的估值維持 4 月預測的 6.6%，明年下修 0.2 個百分點為 6.2%，長期來看，預估 2023 年中國經濟增速將失守 6 大關至 5.6%。



IMF 週二公布的最新世界經濟展望 (WEO) 報告上調台灣今明兩年經濟增速估值，各來到 2.7% 與 2.4%。台灣是亞洲四小龍中，唯一今明兩年經濟成長率預估值都上調。與今年 4 月預測相較，IMF 上調台灣今年增速估值 0.8 個百分點至 2.7%，明年則上調 0.4 個百分點至 2.0%。



IMF 預估，韓國 2018 年與 2019 年經濟增速估值分別為 2.8%、2.6%，與 4 月時預測分別為 3.0%、2.9% 相較，IMF 下修韓國今、明兩年經濟增速各 0.2 及 0.3 個百分點。



新加坡今年經濟成長率估值則為 2.9%、明年是 2.5%，IMF 維持對新加坡今年經濟成長率的預測，但明年的經濟長率則較 4 月時的估值下修 0.2 個百分點；對香港今年增速上調 0.2 個百分點至 3.8%，明年則是下修 0.3 個百分點至 2.9%。



不過，長期來看，IMF 預估，到 2023 年台灣的經濟成長率為 1.9%，韓國為 2.6%，新加坡 2.6%，香港 3.1%。