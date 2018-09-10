不想讓它生不逢時 吉利決定推遲富豪汽車IPO時間

據英國《金融時報》報導，由於擔心貿易戰影響，吉利 (0175-HK) 決定推遲富豪汽車 (Volvo Cars) 的首次公開發行 (IPO) 時間。富豪 CEO 指出，目前的市場環境無法確保股票上市後有出色表現。

吉利原計劃在年底前讓富豪部分業務上市。不過，儘管吉利相信，富豪 300 億美元的上市估值已經獲得支持，但該公司仍然擔心，富豪的投資者——許多應該會是瑞典的養老基金——將會面臨富豪在上市後股價下跌的局面。

富豪汽車首席執行長 Hakan Samuelsson 表示，上市仍是一個選項，但不會立即發生，必須選擇最佳時機。他說：「讓投資人知道我們還有上升空間至關重要，如此才能在 IPO 一年後坦然面對他們」。

他強調公司必須選擇最佳時機上市，目前並不是給投資者帶來確定性上升空間的最佳環境。

他進一步表示，公司也需要在「市場環境穩定情況下」上市，並且最終決定權在吉利董事長李書福手中。

Samuelsson 還將與公司的合約延長 2 年至 2022 年。他強調，此次延長任期是為了見證富豪推出新產品 (包括 2021 年推出的第一輛自重駕駛汽車)，而不是爭取在任期結束前完成公司上市。

他表示，富豪汽車沒有固定的時間表，也不急於上市。強調自己沒有成為上市公 CEO 的雄心，對上市持中立態度。

報導指出，如果富豪汽車今年上市，它將成為自電信公司 Telia 於 2000 年上市以來，瑞典股票市場規模最大的 IPO。Telia 股價在上市後出現下跌。

截至今 (10) 日發稿，吉利汽車跌 3.026%，報港幣 14.74 元。