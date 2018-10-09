【財華社-港股早評 】2018年10月9日

1.港股信息
1.1. 港股美國ADR
港股美國ADR收報恒生指數26225(+22.50/+0.09%)。
港股通持續增持股票:
上交易日(10月8日)港股通增持股數最多股票首位為前海健康(新)(00911-HK)其增持股數為104927250股，增持比例為99.99%，增持後持股量升至104927250股，佔整體發行量6.18%。第二位為豐盛控股(00607-HK)其增持股數為77137500股，增持比例為1.59%，增持後持股量升至4947095000股，佔整體發行量25.06%。第三位為建設銀行(00939-HK)其增持股數為36267000股，增持比例為0.38%，增持後持股量升至9583020639股，佔整體發行量3.97%。
上交易日(10月8日)港股通增持比例最高股票首位為廣澤國際發展(00989-HK)其增持股數為3010000股，增持比例為325.41%，增持後持股量升至3935000股，佔整體發行量0.07%。第二位為金川國際(02362-HK)其增持股數為1984000股，增持比例為116.03%，增持後持股量升至3694000股，佔整體發行量0.02%。第三位為呷哺呷哺(00520-HK)其增持股數為2617500股，增持比例為88.15%，增持後持股量升至5587000股，佔整體發行量0%。
上交易日(10月8日)港股通減持股數最多股票首位為紫金礦業(02899-HK)其減持股數為-15740000股，減持比例為-1.16%，減持後持股量降至1352443400股，佔整體發行量23.57%。第二位為中國金茂(00817-HK)其減持股數為-13796000股，減持比例為-1.3%，減持後持股量降至1048170450股，佔整體發行量9.06%。第三位為交通銀行(03328-HK)其減持股數為-10959000股，減持比例為-1.81%，減持後持股量降至596865140股，佔整體發行量1.7%。
上交易日(10月8日)港股通減持比例最高股票首位為江西銀行(01916-HK)其減持股數為-10000股，減持比例為-64.52%，減持後持股量降至5500股，佔整體發行量0%。第二位為德昌電機控股(00179-HK)其減持股數為-68000股，減持比例為-55.74%，減持後持股量降至54000股，佔整體發行量0%。第三位為合和實業(00054-HK)其減持股數為-63500股，減持比例為-38.72%，減持後持股量降至100500股，佔整體發行量0%。
1.2. 港股沽空數據
上日(10月8日)沽空金額上升至港幣138.36億元，(前交易日沽空金額121.32億元，同比上升14.05%)。沽空金額佔整體成交金額965.876億元的14.33%(上日佔整體成交15.8%)。
整體成交金額上升至965.88億元(上日成交768.26億元/同比上升25.73%)，沽空金額上升至138.36億元(相比上日沽空金額121.32億元/上升14.05%)，非沽空金額輕微上升至586.68億元(上日非沽空總成交金額467.85億元/輕微上升25.4%)。
港股成交金額結構表
1.3.1 沽空比例分佈:
整體成交金額上升至965.88億元(相比前交易日成交金額768.26億元/上升25.73%)，藍籌股沽空佔整體沽空金額138.36億内其中70.67億(前交易日藍籌股沽空金額59.95億元/同比輕微下降17.9%)，沽空金額70.67億元佔整體沽空金額138.36億中比例為51.08%。非藍籌股沽空佔整體沽空金額138.36億内其中67.69億(前交易日非藍籌股沽空金額59.95億元/同比輕微上升10.29%)，非藍籌股沽空金額67.69億元佔整體沽空金額比例為48.93%。
最近20個交易日沽空數據比對