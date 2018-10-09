毅嘉旺季拉貨力道延續到本季 董座涉內線交易遭起訴已繳回不法所得

毅嘉科技 (2402) 董事長黃秋永、財務經理黃彥翔，被控於 2016 年初公司執行庫藏股時，股票限制內部人交易期間，涉嫌以公司職員為人頭買進股票；台北地檢署考量黃秋永、黃彥翔已認罪，分別已繳回不法所得 159 餘萬及 47 萬多元，昨 (8) 日依違反證券交易法起訴 2 人。毅嘉董事長黃秋永表示，由於尚未收到起訴書，加上司法調查中，因此不予評論。而毅嘉也指出，若收到起訴書，毅嘉將會依照相關規定發布重大訊息，但不影響財務以及營運。至於是否影響毅嘉今 (9) 日盤中股價走勢，值得觀察。檢調根據金管會移送資料，檢方查出，2016 年 1 月 6 日，毅嘉公告將召開董事會，議程排定將買回庫藏股，依照法規，公司內部明確有重大變動的訊息開始，至公開資訊觀測站公布重大訊息後 18 小時內為限制交易時間。



而黃秋永收到開會通知後，以員工為人頭，買進 1216 張股票，但並未賣出，擬制性獲利約為 159.6 萬 6188 元。黃彥翔則分批買進 170 張、106 張，以及元大發行的毅嘉認購權證 1200 張，有賣出獲利 47 萬 1450 元。



而去年 10 月 27 日，北檢搜索位於桃園龜山的毅嘉，約談黃秋永等 13 人以釐清案情，之後諭令多名職員交保；而黃秋永在檢調發動搜索的第一時間，因人在國外並未到案；後來到案後雖一度獲北檢無保請回，不過黃秋永及黃彥翔在偵查中已認罪。檢方考量 2 人均認罪自白，且已繳回不法所得，因此向法院請求依法減輕其刑。



而毅嘉 9 月自結合併營收約 7.32 億元，月增加約 3%，較去年同期增加約 6%，創 2015 年 2 月以來單月營收新高；其中軟板產品為 5.36 億元，機構整合元件產品為 2.04 億元。累計第三季度合併營收約為 19.52 億元，季成長約 9%。



毅嘉指出，9 月營收較 8 月持續成長，主要是傳統旺季效應帶動訂單暢旺，依據目前客戶的訂單需求預估，拉貨力道將可望延續到第四季，有利營收及獲利提升。