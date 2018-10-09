【華冠投顧】盤中解析：量縮價穩

劉彥良 分析師

連 5 日下跌後，台股今天有機會連兩天收小十字線，只要接下來國際股市能回穩，國慶日後展開反彈的機會不低，觀察去年國慶日後的 4 個交易日內就大漲 240 點。

新制勞退基金 420 億元代操資金已撥款至 7 家投信，雖然媒體報導被動元件可能成為布局的對象，但該族群融資還在高檔，加上不少個股的 9 月營收已較上月衰退，故該篇報導的看法我並不認同，投資朋友應該也要有自己的判斷，勿受媒體所影響。

指數稍見止穩，但中小型股還在持續走弱，蘋概股再成重災區，包括穩懋 (3105)、康控 - KY(4943)、TPK-KY(3673)、GIS-KY(6456)、玉晶光(3406) 和欣興 (3037) 等等全都重挫。蘋果新機銷售優於預期，但供應鏈利潤持續被打壓成為最大的敗筆，有營收沒獲利，是操作該族群最需要留意的現象。

上周表現強勁的生技股，今天倒是表現弱勢，當中包含漲多拉回的如基亞 (3176) 及母公司云辰 (2390)、達邦蛋白(6578)、美時(1795)、合一(4743) 和國光生 (4147)，但也有弱勢破底的如晟德(4123)、麗豐 - KY(4137) 和大江(8436)。漲多拉回者若多方型態不破，我認為後續還有機會轉強向上。

在大盤還沒有要發動反彈攻勢前，建議投資朋友多看少做，選股上非電族群會優於電子族群。漲價概念股由於融資不退，包括矽晶圓、被動元件、MOSFET、DRAM、二極體等等都建議投資朋友不要輕易進場搶短。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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