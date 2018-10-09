融太集團(01172-HK)4億收購四川省住宅項目

融太集團(01172-HK)公布，10月8日，該公司之全資附屬公司Clever Star Development Limited，向鼎盛國際控股有限公司收購金錦投資有限公司全部已發行股本，代價為4億元。代價其中80000萬元按金於該協議日期後三個營業日內支付；該公司於完成日期按發行價0.21元向鼎盛國際配發6.62億股新股代價股份，配發價較昨日收市價折讓約7.5%；及於完成日期支付1.81億元現金。

金錦投資最終持有自貢中置文化旅遊投資有限公司，中置文旅之主要資產包括位於四川省自貢市高新技術產業開發區之三幅如下地塊：面積175,299平方米，地積比率將不超過1.2(9號地塊)；面積150,608平方米，地積比率將不超過1.5(10號地塊)；及面積167,937平方米，地積比率將不超過1.6(11號地塊)。地塊將開發作住宅用途。目前，中置文旅已經開始9號地塊及11號地塊的建設工作，以開發為住宅物業，並已開始預售住宅物業。10號地塊亦將發展為住宅物業。預期10號地塊將於2018年結束前開始建設，而住宅單位將於2019年開始預售。地塊的建設估計將於2021年下半年竣工，交付不少於約700,000平方米之總建築面積。目前，約46%之總建築面積經已預售，當中19%之總建築面積經已交付。

地塊構成位於四川省自貢市高新技術產業開發區高新臥龍湖鹽鹵浴片區之中港燊海森林項目之一部分，距成都約198公里及距重慶約205公里。自貢政府旨在將燊海項目發展為將以自貢市之鹽業歷史及文化為基礎之國家5A旅遊區。