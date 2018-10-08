〈中油三接環評過關〉開發面積縮為10分之1 擬於2023年供氣

中油第三天然氣接收站歷經 18 個月的環差及環評審查，中油提出迴避替代修正方案，將開發面積由 232 公頃縮小為 23 公頃，並將防波堤外移 20 米，今 (8) 日環評大會以 7 票官方委員投下同意票通過，中油預計 2023 年 1 月起供氣，每年供氣 300 萬噸，大潭電廠將新增 3 部新機組使用。

中油第三天然氣接收站 2018 年 4 月申請環評，18 個月期間環評大會多次流會，引起社會各界爭議，環保署副署長詹順貴今 (8) 日召開環評大會前遞出辭呈，經經濟部、中油綜合各界意見後，第三天然氣接收站開發面積將由 232 公頃縮小為 23 公頃，並將防波堤外移 20 公尺後， 7 名官方環評委員投下同意票，全案順利通過。

政府提出非核家園計畫，將能源發電配比定為燃煤 30%、燃氣 50% 及再生能源 20% 納入正式法規中，配合核電廠除役後因應的能源替代方案，預計 2025 年實施。不過，中油第三天然氣接收站由於在開發區內發現藻礁及一級保育類動物柴山多杯孔珊瑚，引發各界爭議，今日環評會議中順利通過。

中油董事長戴謙表示，中油將成立觀塘工業區 (港) 生態保育執行委員會，由學者、在地鄉親、公民團體及中油專責人員各四分之一組成，五年編列 1 億元預算推動，並認養觀新藻礁保護區、白玉海岸，由中油負責保養及復育工作，並恢復燕窩棲息地。

中油預計，環評通過的迴避替代修正方案，第一期工程 2 座 16 萬公秉儲槽，將於 2023 年 1 月可順利供應大潭電廠天然氣，年供氣量約為 300 萬噸。