巨大Giant、Liv品牌2019年攜手CCC車隊 贊助合約為期三年

巨大 (9921) 宣布，Giant 和 Liv 將於 2018 年底結束與 Sunweb 車隊的合作，並在 2019 年與 CCC 車隊成為新的合作夥伴。贊助車隊包括男子職業的世界巡迴賽車隊 (CCC 車隊)，23 歲以下青年男子車隊(CCC 培訓發展車隊) 和菁英女子車隊(CCC-Liv 車隊)。巨大行銷長劉素娟表示，車隊和贊助商的關係在職業公路車賽事總是不斷在變化，合作夥伴關係也為各層級的騎乘者開發更好產品的方面發揮了關鍵作用。



巨大指出，CCC 總部位於波蘭，是歐洲最大的鞋類品牌之一，在 19 個國家擁有一千多家店面。CCC 還將贊助歐洲大陸的洲際 U23 車隊，並成為女子菁英車隊 WaowDeals Pro Cycling 的冠名贊助商，此車隊將來會與 Liv 一起騎行。Giant、Liv 與 CCC 車隊的贊助合約將為期三年。



巨大提到，職業男子車隊將使用最新的 TCR，Defy 和 Propel 公路車以及 Trinity TT 計時車進行比賽和訓練。職業女子車隊將以 Liv Langma 以及全新的 EnviLiv 空氣力學公路車作為比賽車種，將在協助 Giant 和 Liv 開發和測試競賽級安全帽、車鞋、座墊、零組件、輪組系統等部件上扮演關鍵角色。