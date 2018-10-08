港股6交易日累計跌近1586點U+A0 騰訊跌破300港元大關

內地黃金周假期結束，央行於昨日率先宣佈降準1%，將為市場釋出資金達7500億元。港股走勢先高後低。高開145點，報26717.6點，已是日內高位；惟很快轉升為跌，跌幅於午市過後擴大，於15:53左右跌至日內低位，報26187.83點，最多跌368.44點；日內波幅達529.77點。恒生指數貼近低位收市，報26202.57點，跌370點或1.39%；成交金額965.8億港元。港股已連跌6個交易日，累計跌幅1585.95點。

恒生國企指數收市報10393.29點，跌137.03點或1.3%。

10月恒生指數期貨於15:55報26164點，跌295點，未平倉合約逾13.5萬張。

11月恒生指數期貨報26161點，跌313點，未平倉合約逾1000張。

股王騰訊(00700-HK)跌破300港元大關，收市報299港元，跌6港元或近2%，創近15個月低位；錄得7連跌，累計跌幅31港元。騰訊至10月5日，已19度出手回購股份，合共斥資6.9億港元回購，作價介乎302至333港元，回購216萬股；惟未見對股價起支持作用。

中國平安(02318-HK)收市報74.75港元，跌1.75港元或2.3%

內銀股開市曾受惠於降準消息，但不足半小時便轉升為跌。建設銀行(00939-HK)收市報6.27港元，跌0.11港元或1.7%；工商銀行(01398-HK)收市報5.28港元，跌0.06港元或1.1%；中國銀行(03988-HK)收市報3.31港元，跌0.02港元或0.6%。

博彩股亦顯著下滑。雖然黃金周內地旅客到訪澳門增長強勁，但摩根士丹利發表報告，唱淡博彩股；報告指由於內地經濟增長放緩，下調2018年和2019年的博彩收入增長預測，增速降至13%和5%。銀河娛樂(00027-HK)收市報45.25港元，跌3.2港元或6.6%；金沙中國(01928-HK)報34.8港元，跌1.4港元或3.9%。

與賈躍亭合作電動車出爭議的恒大健康(00708-HK)，復牌後股價大幅波動，初段曾急跌36.6%至6.66港元低位，收市報8.78港元跌1.72港元或16.4%。恒大健康公佈，賈躍亭已向香港仲裁中心提出仲裁，要求解除雙方所有協議。法拉第未來發布聲明解釋，FF欲與恒大解約的唯一原因是恒大在協議有效期內未履行其支付款項的承諾。

受鋁價下跌影響，鋁業股亦普遍受挫，中國鋁業(02600-HK)收市報3.27港元，跌0.56港元或14.6%。

跌市中逆市而上股只有中國移動(00941-HK)，收市報78.05港元，升0.5港元或0.6%，連升2個交易日。

美團點評-W(03690-HK)收市報68.45港元，升0.55港元或0.8%，亦連升2個交易日，繼續谷底反彈。