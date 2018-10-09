在岸人民幣收報6.9285元 離岸曾跌425點子

美元延續強勢繼續影響人民幣表現，本港周一，在岸人民幣兌美元日盤收盤創去年3月10日以來最低，收報6.9135元，較對上一個交易日跌321個基點，在岸夜盤交易時段人民幣繼續承壓，在岸匯價維持在6.92元水平徘徊，離岸更一度跌穿6.93元水平。人民幣香港銀行同業拆息繼續全線上揚。其中，一星期人民幣拆息升至7.0475厘，單日再升近1厘，再創去年6月以來最高水平。

周一晚上11時半，在岸人民幣兌美元(CNY)收報6.9285元，較9月28日夜市收盤下跌600點子。

截至本港周二凌晨2時39分，離岸人民幣兌美元(CNH)報6.9284元，跌338點子，跌0.49%；盤中一度低見6.9371元，跌幅達425點子。

交易員表示，人民銀行昨日宣布定向降準，將提振市場信心，但寬鬆流動性也可能會對滙率形成一定壓力，畢竟中美息差存在收窄可能。

麥格理集團首席中國經濟學家胡偉俊表示，由於中美貨幣政策走向背離而且美元走強，故人民幣在人行定向降準後會面臨更大貶值壓力，為穩定人民幣匯率，內地只能透過收緊資本管制，藉以限制資本外流。他預計今年12月或明年1月將再次下調存款準備金率。

西南宏觀團隊認為，此次降準或增加匯率貶值壓力，但資本並未明顯流出，央行在控制匯率貶值速度上具有較強可控力，匯率貶值將是有序可控。國泰君安指出，央行已實施逆周期調節因子、遠期售匯準備金等措施，用於應對人民幣貶值壓力。