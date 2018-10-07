有失速風險 豐田全球召回240萬輛Prius混合動力車

豐田汽車 (7203-JP) (TM-US) 正在召回全球約 240 萬輛可能在駕駛時故障的混合動力汽車。

這家日本汽車製造商週五 (5 日) 表示，此次召回影響美國大約 80.7 萬輛豐田普銳斯 (Prius)，涵蓋 2010 年至 2014 年生產的普銳斯混合動力汽車以及 2012 年至 2014 年生產的普銳斯 V 混合動力汽車。

豐田表示，這種缺陷會在「極罕見」的情況下發生。它讓車輛未能「回應特定混合動力系統故障而進入『故障保險 (fail-safe)』駕駛模式」。

當發生這種情況時，「車輛可能失去動力並失速。雖然動力方向盤和剎車仍然可以運作，但在高速行駛時車輛失速可能會增加發生碰撞的風險。」

該汽車製造商沒有說明目前是否有任何碰撞、傷害或死亡的案例與此問題有關。

這不是豐田第一次遇到汽車的「故障保險」功能問題。豐田週五表示，在 2014 年和 2015 年曾發布召回令以解決類似問題，但當時「沒有預料到會發生這種新情況」。

經銷商將運用一款軟體免費為普銳斯汽車維修。獲通知的車主可以前往經銷商處維修汽車。

此外，豐田週五還宣布召回 2018 至 2019 年份的 Tundra 皮卡和 Sequoia SUV，以及 2019 年份的 Avalon 房車，以修復安全氣囊缺陷。

該召回覆蓋全球約 18 萬 8000 輛，其中包括美國的 16 萬 8000 輛。

豐田說，「由於安全氣囊電子控制單元 (ECU) 不當設計，可能會在啟動車輛過程中誤檢故障，使一個或多個用於檢測碰撞的感應器失效。」

「這可能導致側面和車門安全氣囊以及前方和膝部安全氣囊不能按照遇到碰撞時的設計進行作用。因此，在發生碰撞事故時會增加受傷的風險，未能達到某些市場的監管要求。」