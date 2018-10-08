港股午盤跌0.85% 騰訊一度跌破300元 恒大健康跌幅收斂

恒生指數今 (8) 日高開 0.55%，隨後一度走低跌逾 1%。截至午間收盤，恒生指數跌 0.85%，報 26345.9 點。國企指數跌 0.8%，報 10446.3 點。紅籌指數跌 1.35%，報 4227.95 點。大盤交易額港幣 536.31 億元。

圖片來源：Google

博弈股集體暴跌。永利澳門 (1128-HK) 跌 5.65%；銀河娛樂 (0027-HK) 跌 5.57%，領跌藍籌；新濠國際發展 (0200-HK) 跌 4.34%。

蘋果概念股下跌。富智康集團 (2038-HK) 跌 4.71%；比亞迪電子 (0285-HK) 跌 5.19%；舜宇光學科技 (2382-HK) 跌 4.58%。

中國房地產股下跌。中國恒大 (3333-HK) 跌 4.7%；碧桂園 (2007-HK) 跌 4.85%；融創中國 (1918-HK) 跌 4.5%。

石油股下跌。中國石油化工股份 (0386-HK) 跌 4.12%；中國海洋石油 (0883-HK) 跌 2.56%；中國石油 (0857-HK) 跌 1.77%。

騰訊 (0700-HK) 一度大跌 1.7%，報港幣 299.8 元，跌破港幣 300 元關口，為 2017 年 7 月以來首次。現跌 0.98%，報港幣 302 元。 據悉，從 9 月 7 日起，騰訊已連續將近 20 個交易日連續回購股票。

恒大健康 (0708-HK) 今日開盤一度暴跌 35.24%，之後跌幅收窄，截止午間收盤，恒大健康跌 14.57%，報港幣 8.97 元，最新市值港幣 775 億元。許家印身價也跌至 321 億美元，低於騰訊馬化騰的 344 億美元，現居中國富豪榜第三位。

10 月 7 日晚間，恒大健康發佈公告稱，賈躍亭提出仲裁要求解除此前與恒大方面達成的所有協定。而就在 4 個多月前，恒大提前支付了 8 億美元，幫助賈躍亭度過了難關，FF91 正一步步接近量產。

分析指出，上週五 (5 日) 彭博報導，指在美國有多家大型科網企業被中國植入駭客晶片。市場擔心會將貿易戰升級至科技戰。雖然兩國皆否認有這等事情發生，但仍無阻港幣跌勢，目前港股持續弱勢，投資人宜謹慎。

截至午盤，滬股通淨流出人民幣 51.16 億元，港股通 (滬) 淨流入 7.5 億元；深股通淨流出 16.7 億元，港股通 (深) 淨流入 7.91 億。滬、深股通淨流出共 67.86 億。

滬股通中資金流入最多的是中遠海能，淨流入 4508 萬元，其次為西部礦業、盛和資源、平高電氣、中金黃金。資金流出最多的是中國平安，淨流出 4.93 億元。

深股通中資金流入最多的是中糧生化，淨流入 2591 萬元，其次為台海核電、東旭藍天、美尚生態、中航飛機。資金流出最多的海康威視，淨流出 4.55 億元。