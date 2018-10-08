藉融合之名 行統一之實

【文 / 李虎門】

自 2018 年 8 月中國大陸國務院辦公廳發佈《港澳台居民居住證申領發放辦法》，再到 9 月 1 日正式實施以來，台灣方面對於居住證的政治效應相當警惕。

官方以陸委會為代表，在例行記者會認定居住證為北京對台「內國化」之作為；至於民間，也有學界與公民團體輪番召開記者會，紛紛指稱居住證對台有「被國民化」風險。

面對北京頻頻出招，體現出當今兩岸政治博弈，台灣處於被動姿態外，不僅「抓不住」陸方對台思維，更摸不清台灣民眾的真實需求，也無能提出具體對策，只能一「批」置之。

曾用政治號召應對台灣問題

當前，中共在兩岸關係走向中逐漸扮演「拉力」角色，該如何解讀居住證，也是現今兩岸社會矚目的焦點。若要細究北京頒佈居住證的思維邏輯，仍須回到今年初的「惠台政策」脈絡，以及中共總體對台戰略的演變來理解。

眾所周知，由於兩岸特殊的歷史與現實，決定台灣問題絕不會是短時間內可以解決。然而，萬事起頭難，中共建政伊始，礙於國力考量，對於解決台灣問題，大多以「口頭上」進行對台喊話，像是 1951 年北京與西藏簽訂《十七條協議》，中共便以此宣稱，成功地處理中央與少數民族的問題。此後，中共多次以該模式作為對台政策，企圖說服台灣與北京進行談判。

接著，1963 年周恩來綜合兩岸局勢，提出具體的「一綱四目」，企圖遊說蔣介石「回歸祖國」，主張只要台灣同意，除了外交事務外，其餘權力一律保留予台灣，且北京可援助其一切需要。這套「政治號召」在之後的 1980 年代，鄧小平亦多次運用，但台灣始終不為所動。

1984 年中國大陸與英國簽署《中英聯合聲明》，列出北京對港治理的基本方針，即為「一國兩制」原則之下，中共確保社會主義制度不會在香港實行。原本為台灣量身打造的統一模式，反而讓香港先行，但「一國兩制」迄今仍是北京對台的宣傳賣點。

從文攻武嚇到大舉讓

鄧小平身影逐漸隱沒後，江澤民主導的對台政策，可從 1999 年「兩國論事件」為分界點，前期「文攻武嚇」（軍事嚇阻），後期則主張「大國關係」（美國施壓）；同時輔以經貿交流，企圖「以商圍政、以民逼官、以通促統」等。但整體而言，北京仍出於「政治」思考起點，更難收杜絕台獨之效。

胡錦濤接任後改弦更張，寄望透過「社會經濟互動」，爭取台灣民心。即使中共於 2005 年推行《反分裂國家法》，看似強勢，但在之後一年內，大陸對台又至少展現 12 項柔性作為，包括兩岸包機直航、水果免稅登陸、台生學費調降、開放赴台觀光等，盼藉此深入台灣經濟、社會層面。

簡言之，胡錦濤的對台政策在於「大舉讓利」，透過直接施惠於台灣民眾，試圖影響民意走向，並左右對陸政策。可惜事與願違，大陸釋放的和平紅利反而使得台獨更大膽激進，又由於國民黨的買辦型政黨屬性，壟斷大陸釋放的經濟紅利，未能在台灣內部形成普惠體系，台灣民心不但沒有產生翻轉，反而在這段期間湧現更多的排斥情緒。

重新審視民心向背

觀察當時的環境背景，根據行政院主計總處資料顯示，馬英九任內陸續遭受全球金融海嘯、歐債危機影響，平均經濟成長僅有 2.8%，遠低於全球平均 3.3%。在如此低迷的景氣中，感覺社會充滿不公、對未來無望的「天然獨」年輕世代成為社會主流群體，與兩岸局勢正面對決。

同時，中共對台改走「大舉讓利」的做法，雖說是「直接施惠於台灣人民」，事實僅有特定的政黨、工商與民間社團能依此途徑獲利，廣大的台灣民眾「無感」，雨露無法均霑。

這一切讓絕大多數台灣民眾，特別是背負沉重壓力的年輕世代，把不滿情緒詬病於政商買辦集團，以至將矛頭指向當時的兩岸當局。

有鑒於此，中共開始改變對台思維，往青年身上著力，分別於 2015 年與 2017 年推出青創政策，旨在加強「台灣基層一線、青年一代」交往交流，然而，地方政府無法有效貫徹北京意志，台青赴陸發展宛如無頭蒼蠅般，無所適從。

直到 2018 年，中共新推一波惠台政策，不再奠基於讓「利」攻勢，著以更多細膩操作，給予赴陸台人同等待遇，且大陸各省市爭相提出相應的施行細則，瞄準台灣社會現實所需，步步攻心。顯示從北京到地方政府對台政策的「糾錯」能力，已不可同日而語。

島內特性北京看得見

值得注意的是，中共過去對台政策，鎖定身處台灣的台灣人，而從今年初的惠台政策一路到居住證來看，更專注在陸的台灣人，整體上轉為更加側重於個人。

如此轉變，莫不與北京更加掌握台灣社會文化發展有關。首先，在認同上，自國民政府遷到台灣以來，台灣人民被教育「漢賊不兩立」，即便到現在，其精神仍深植台灣社會，加上「天然獨」的興起亦不容小覷。換言之，只要台灣仍彌漫著兩種認同，中共投入再多資源在台灣本島上，也是「肉包子打狗，有去無回」，回頭檢視過去對台政策，更是如此。

其次，台灣本身是個外向型的經濟體，人才流通海外的頻率極高。尤其，隨著中國大陸經濟快速崛起及台灣職場環境欠佳，大幅加速人才移動的步伐。根據 2018 年 1111 人力銀行調查統計，近四成大學新鮮人想出去工作，至於「最想去工作的海外地區」，以 62.53% 的中國大陸為第一，其次則為美加的 48.95%。

基於以上兩項社會文化特質，北京看得很清楚，也明白對台灣的優勢所在。無怪乎北京將政策對象轉移至赴陸台人，以細緻的方式，從社會經濟著手，試圖「模糊」台人在陸的政治界限，猶如中國版本的「大熔爐」。

18 碼居住證讓台人更融陸

平心而論，「大熔爐」一說正被多元文化論者挑戰，若將此說法套用於北京現行的惠台政策，或許更能看出其中端倪。

過去本刊曾分析，中共要的不是台灣人認同共產黨及其政治體制，而是鼓勵台灣青年適應往返兩地生活，讓兩地「界線感」愈趨模糊。

的確，從年初的惠台政策到居住證可發現，檯面上是給予赴陸台人更為便利的生活，同時希冀台人能夠「融」入中國大陸。就如同外界認為美國是一個民族大熔爐，對美國生活方式與價值懷有憧憬，從而群聚美國，塑造出一個大熔爐。所以，爐中成員都認同美國人，且不論背景為何，都以身為美國人為榮。但是「美國人」代表的並不是文化或族群上的意義，而是居住地與公民身份的稱謂。

進一步言之，大陸正在為台灣人提供「美夢」作為誘因，若擁有居住證，使得赴陸台人感到生活便利性，未嘗不是一件好事。假使未來中國夢遠比台灣夢更易成真，移居者當然多會選擇逐「夢」而居，屆時也就達成中國大「融」爐的目的。

總結來說，兩岸互動模式，以前台灣總是主張「先經後政」，中國大陸則相對急切於「先政後經」。如今態勢已然翻轉，無論是惠台或是居住證，都說明北京看準台灣社會需求，從而發揮中國大陸資源優勢，破除政治與經濟孰先的二元邏輯，走上一條新途徑。換言之，一旦滿足台灣人的實際需求，提供更優質的生活選項，政治問題自然迎刃而解。

來源：《多維 TW》月刊 035 期

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