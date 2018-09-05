純電動車將被限制產能 恒大健康暴跌逾2成 5天累跌42%

受產業政策影響，恒大健康 (0708-HK) 今 (5) 日開低走低，早盤一度跌 21.32%，近 11:00 還出現大筆賣盤；截至發稿，報港幣 10.24 元，跌幅收斂至 18.859%。

恒大健康因其投資的法拉蒂未來 FF91 首次試車成功，股價大漲，自 8 月 29 日達到港幣 17.64 元港幣的最高點後，股價一路下滑，今日下跌幅度進一步擴大。截至目前價位，恒大健康距離 8 月 29 日最高點後已累跌近 42%。

恒大健康自 8 月 29 日高點以來，累跌 42%。 (圖：新浪財經)

據悉，大陸國家發改委起草《汽車產業投資管理規定 (徵求意見稿)》，向社會公開徵求意見。根據已公開的意見稿，發改委尋求解決汽車製造產能愈發過剩的問題，希望限制汽車企業投資新產能來生產傳統燃油汽車和純電動汽車的方式。

根據建議的規定，計畫投資燃油汽車和混合動力汽車新產能的任何汽車生產商將必須符合 5 個條件，包括產能利用率高於全行業平均水準、新能源汽車產量占比高於全行業平均水準等。據悉，目前已有證據表明，汽車製造商正在被要求削減過剩產能。

恒大健康以港幣 67.47 億元入主美國新能源汽車公司 Faraday Future(FF) 成為第一大股東， FF91 的第一輛試產車已經完成。

8 月 14 日，恒大法拉第未來智慧汽車 (中國) 公司也正式揭牌。恒大為 FF 持股 45% 的最大單一股東。揭牌儀式上，恒大法拉第未來宣佈該公司未來 10 年規劃，將在中國建設 5 大研發生產基地，10 年後年產能計畫達到 500 萬輛等。

當時，恒大法拉第未來還表示，FF91 量產最早的時間會在 2019 年第一季，也有可能推遲到 2019 年中期完成。同時，還提到了未來會生產 FF81 等其他車型。

這次汽車產業新政策也將限制純電動汽車產能，可能會影響恒大法拉第未來電動車的佈局。