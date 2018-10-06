騰訊(00700-HK)ADR跌穿300元後反彈收報305.11元

國際貿易緊張形勢、美國經濟數據支持聯儲局進一步加息的預期，美國10年期國債孳息率升穿3.24%再創7年高位，美股大跌，在ADR交易的股份升跌不一。港股ADR指數收報26517點，跌54點。

俗稱「FAANG」(Facebook、蘋果、亞馬遜、Netflix，以及Google母公司Alphabet)下跌，阿里巴巴、京東、拼多多與百度分別挫約1%至逾4%。騰訊控股(00700-HK)在ADR亦一度跌穿300元，期後反彈並以305.11元收市，較港收市升0.11元。

匯豐控股(00005-HK)ADR收報68.69元，較港收市升0.24元；港交所(00388-HK)ADR收報213.06元，較港收市跌0.74元；友邦(01299-HK)ADR收報63.81元，較港收市升0.06元。

內銀股疲弱，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.35元，較港收市跌0.03元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.31元，較港收市跌0.03元；中人壽(02628-HK)ADR收報17.12元，較港收市升0.04元。

國際油價變動不大，油股續軟。中海油(00883-HK)ADR收報14.71元，較港收市跌0.11元；中石油(00857-HK)ADR收報6.17元，較港收市跌0.06元；中石化(00386-HK)ADR收報7.18元，較港收市跌0.11元。

至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報77.39元，較港收市跌0.16元；聯通(00762-HK)ADR收報9.02元，較港收市跌0.04元；中電信(00728-HK)ADR收報3.94元，較港收市跌0.01元。

