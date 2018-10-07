〈觀察〉低資費僵局難解 電信業多角布局拚突圍

今年 5 月間的一場 499 元吃到飽資費戰，吸引逾 200 萬民眾搶辦，表面上成果豐碩，卻是讓電信三雄都受了傷，即使下半年想靠著新旗艦機上市來抬抬資費，卻顯得力不從心，即使是 iPhoneXS 系列新機開賣，情況也僅是稍好一些，業者坦言，低資費時代下，想要突圍，多角化布局，加值化服務都是當務之急。

電信業者拚市占，搶用戶，但是 4G 吃到飽資費卻是愈殺愈低，499 之亂更連動衝擊到智慧手機市場的銷售，民眾的購機習慣也在改變，以往綁約購機占絕大多數，現在則是出現空機市場成長的趨勢，另外，在低資費之下，購機補貼也在減少。

這些結構上的改變，讓業者開始增加不同的選項，綁約不再只限手機，家電、機車也都來了，就是要想辦法拉住用戶，但是低資費的衝擊反應在營運上，ARPU 減少，對業者來說，是一定要想辦法彌補的。

電信業者面對傳統語音業務的流失，上網資費又走低，必須尋求不同的突破，才能讓公司營運維持成長，加值化服務是戰場之外，更積極推動多角化的布局，OTT、電信帳單代收停車費等、線上購物物聯網等，未來還有 5G 時代的各種應用，中華電 (2412-TW) 甚至組成國家隊要搶純網銀，都可以看出各業者要突破低資費的強烈企圖。