〈房貸族照過來〉房貸族搬家前 撥撥算盤再做行動

有些房貸戶考量資金調度，選擇在房貸寬限期到期前「轉貸」利率較優惠的銀行因應，但理財專家提醒，評估轉貸不能只看利率高低，還得將辦理手續費等額外成本列入考量，才不會白忙一場。

近年來民營銀行為爭搶房貸客戶，紛紛打出比公股行庫還優惠的房貸方案，標榜低利率搶食轉貸戶，吸引不少寬限期將屆的房貸戶「跳槽」轉貸，雖說轉貸通常是為了節省利息支出，但辦理轉貸過程的手續費也是一筆開銷，民眾辦理轉貸前也得將相關費用列入考量，撥撥算盤計算費用。

銀行主管表示，辦理轉貸過程中，首先要申辦塗銷再重新辦抵押，通常新申辦貸款服務費約 3,000 元；此外，包括地政規費、代書手續費等費用也是一筆開銷，以貸款額 700 萬元估算，上述相關手續費支出至少要 1.2 萬元。

以貸款額度 700 萬估算，房貸戶如果要靠轉貸省利息，如果房貸利率至少要減少一碼（0.25 個百分點），則可省下 17,500 元，才夠支應轉貸手續費 1.2 萬，才算達到節省支出的目的。

銀行主管表示，申請轉貸通常不外乎是為了節省利息支出、增貸，或是為了延長寬限期，提醒想要申辦轉貸的民眾，轉貸前須估算塗銷原銀行抵押設定相關費用；如果是為了增貸或是延長寬限期，則要評估現金流確保日後清償能力無虞。