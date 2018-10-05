美股盤中─就業報告公布 利率上揚 道瓊下跌逾170點

美國今日公布就業數據錯綜，利率上升，股市中場下跌，道瓊下跌逾 170 點。

台北時間 23:33

道瓊工業平均指數下跌 166.20 點或 0.62% 至 26461.28。

Nasdaq 指數下跌 83.92 點或 1.07% 至 7795.59。

S&P 500 指數下跌 14.21 點或 0.47% 至 2887.40。

美國 9 月新增就業 13.4 萬人，低於預估的新增 18.5 萬人。但失業率下降至 1969 年以來低點。8 月新增就業人數由 20.1 萬人大幅上修至 27 萬人。9 月每小時工資年率成長 2.8%。

分析師說，該數據多空兼具，讓人不知所措。利率上升使得股市下跌。

美國 10 年期債券殖利率上升至 3.227%，創 2011 年以來高點。2 年期債券殖利率亦上升至 2.897%。本週，因經濟數據強勁，殖利率上升。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾的談話亦推升了殖利率走高。鮑爾週三說，利率要達到中性水平，Fed 仍有長路要走。該談語顯示 Fed 將進一步升息。

分析師說，勞工市場將持續吃緊，這意味工資將上漲，利率持續有上升壓力，將持續壓低股市。

週五，美國另公布 8 月貿易赤字擴大至 532 億美元，儘管美國與其他貿易夥伴之間的貿易爭議持續，但貿易赤字却進一步擴大。

過去 12 個月，赤字增加了 310 億美元，或 8.6%。