紡織股王股后助陣 紡拓會研發添動能 串聯22廠打國際盃

紡拓會建置的「縫製技術研發中心」今 (17) 日揭牌開幕，在紡織股王儒鴻 (1476-TW) 協助之下，紡拓會表示，將深化研究機能性紡織品縫製技術。此外，紡拓會也串聯聚陽 (1477-TW) 等 22 個紡織相關業者組成「縫製技術聯盟」，透過共享技術交流，強化台灣紡織產業競爭力打國際盃。

紡拓會董事長詹正田指出，台灣機能性紡織產品品質相當有競爭力，獲得許多國際大廠採用，成立研發中心目的就是要將機能布料提高到更高層級。

紡拓會「縫製技術研發中心」設置新型縫製與檢測設備及實際場域驗證解決方案，涵蓋版樣設計、製衣技術、材料工程、紡織工程及設備工程等均能支援產業。

紡拓會也以機能性紡織品縫製技術，深化研究「併縫技術」、「貼合技術」與「導模縫製技術」，未來研發成果將透過專利，技術移轉給業者，將能有效改善製程效率以及成本，除儒鴻外，台塑 (1301-TW) 集團旗下的福懋 (1434-TW) 等業者也給予協助。

此外，為串聯機能性紡織品上中下游相關業者合作，紡拓會也成立的紡織品「縫製技術聯盟」，目前聯盟成員包含聚陽、南緯 (1467-TW)、達新 (1315-TW)、德式馬等紡織業者外，亦包涵相關設備業者高林股 (1531-TW)、青松針車、德富製針等共計 22 家業者。

紡拓會表示，藉由「縫製技術研發中心」與「縫製技術聯盟」，將推動台灣成為亞太縫製技術研發中心，未來研究發展方向會將機能性紡織品導入創新縫製技術，結合新素材、輔具與機械設備等整合性生產製造流程的解決方案，擴增台灣機能性紡織品多元產業用途，強化國際競爭力。