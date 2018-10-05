蘋果iPhone新機拉貨順 大立光9月營收創10個月新高 打破衰退傳言

蘋果新機 9 月最後一周平順拉貨挹注下，股王大立光 (3008-TW) 今 (5) 日盤後公布 9 月營收，未如市場傳言出現月衰退，反而以 55.18 億元連續 7 個月成長，並創 10 個月來新高，月增 0.2%，第 3 季營收 163.34 億元，也創單季歷史次高，僅次 2014 年的第 4 季。

大立光 9 月營收 55.18 億元，年增 1.38%，第 3 季營收 163.34 億元，季增 32.83%，年增 9.49%，為 14 季以來新高並創單季歷史次高；累計前 9 月營收為 375.07 億元，年增 1.26%。

大立光 9 月產品出貨結構中，1000 萬畫素以上鏡頭組占比 60-70%，800 萬畫素產品占比 10-20%，200 萬畫素以上產品占比 10-20%，其他產品 10-20%。值得注意的是，大立光 9 月在 1000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重，較 8 月提高約 10 個百分點。

大立光 9 月營收較 8 月微幅成長，也擊敗先前市場傳出，因客戶端拉貨趨緩，恐使 9 月營收月衰退，蘋果供應鏈廠則指出，9 月最後一周蘋果 iPhone 手機 EMS 廠的拉貨平穩，推升供應鏈 9 月營收向上，一掃先前對 9 月營收悲觀的看法，PCB 廠如華通 (2313-TW) 9 月營收 52.56 億元，創今年新高，月增 6.11%，今日嘉聯益 (6153-TW) 發布 9 月營收也達 17.78 億元，創 46 個月來新高，月增 38.76%，年增 44.53%。

大立光今年第 2 季稅後純益 55.01 億元，季增 36.87%，年增 16.69%，每股純益為 41.01 元，第 2 季獲利超越法人預期，上半年每股純益為 70.97 元。

大立光將於下周 10 月 11 日由執行長林恩平主持線上法說會，除公布第 3 季獲利，也將說明第 4 季展望。法說會法人關注焦點，將在大立光對手機搭載多鏡頭的趨勢，及大立光開發 7P 鏡頭的推進進度。

台股股王大立光今天收盤股價大跌 7.28% 或 270 元，以盤中的最低點 3440 元作收，成交量放大 1273 張。