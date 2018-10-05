跌得比聯想還慘的還有這家公司

從隔夜到今日，中美兩國科技股板塊一片哀嚎，相關個股大幅下跌。

自從2014年2月以來，在港上市的聯想集團股價從未出現這麼大的跌幅——開盤不到1小時，跌幅就超過了21%。

聯想不是唯一一家慘跌的科技股。事實上，今日半導體板塊領跌港股。中興通訊H股跌超10%，創出了9月以來的最大盤中跌幅。中國晶片製造商中芯國際、華虹半導體均下跌逾4%，ASM Pacific跌1%。

與此同時，位於海峽對岸的臺灣科技股也受到感染，臺灣加權指數跌1.9%，電容器生產商華新科技(2492.TW)和國巨(2327.TW)接近跌停。

週邊風險拖累香港半導體板塊普跌。隔夜，美國科技股下挫，蘋果、亞馬遜等科技巨頭大跌， 兩公司股價分別收跌1.76%和2.22%。奈飛收跌3.55%，谷歌母公司Alphabet收跌2.84%， Facebook收跌2.31%，AMD收跌2.29%。

最慘的是一家籍籍無名的矽穀伺服器研發公司Super Micro Computer，其股價狂瀉58.43%，最終收盤跌41.12%。

“晶片門”報導引發市場激烈反應之後，Super Micro發佈公開聲明，強烈否認其賣給客戶的伺服器裝有惡意晶片的報導。

來源: 華爾街見聞