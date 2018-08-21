鼎翰嚴控費用效益顯 Q2獲利竄升 H2電商市場推升攜帶型條碼機業務

鼎翰 (3611) 併購 Printronix 效益顯現，市佔提升，產業前景亮麗。據悉，內部致力庫存、費用管控，訂下費用成長不得大於營收成長一半的目標，今年順利達標，第二季營益率超過 22%，大幅超越內部訂定之 20% 低標，帶動獲利刷新紀錄。展望下半年，因電商市場崛起，帶動攜帶式條碼印表機成長動能充沛，而上半年銷售極佳的歐元區與中國區，下半年動能延續，美國市場也將回升，法人認為鼎翰單季營收已站穩 10 億大關，下半年營收衝 21 億元，因毛利率持穩，費用率下降，本業獲利將水漲船高。



鼎翰指出，第二季獲利成長幾個關鍵，包括供應鏈管理、產品重新設計以及子公司存貨管控等效益均顯現，而業外包括匯兌收益與母公司台半 (5425) 股息收入亦有錦上添花之效。



該公司自 2016 年併購 Printronix 之後，毛利率雖仍維持 45% 以上，但營益率則面臨 20% 保衛戰，因此市場關切其費用管控狀況，而據悉鼎翰內部也設定費用成長不得高於營收成長一半的積極目標，經過一年來的調整，上季效益顯現，營益率一舉改寫 10 個季度新高。



因此，搭配業績、市佔穩健攀升，法人預期鼎翰獲利可望逐年創高，明年正式賺逾兩個股本。而各產品線方面，目前其條碼印表機佔總業務比例約 85%，包括桌上型機種，工業型與攜帶型。其中，除較高毛利率的工業型機種佔比逐漸提升，有利穩定毛利率，攜帶型機種近年在電商市場崛起之下，快速成長，去年佔比僅約 3%，今年上半年已倍增至 6%。