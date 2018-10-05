MLCC漲勢撐腰 達方第三季營收57.74億元 年增率23%

受惠被動元件漲價行情，達方 (8163)9 月合併營收維持 19.5 億元高檔，與前一個月持平，年增率 20.23%，創 2014 年 11 月以來新高，第三季合併營收 57.74 億元，季增 11.86%，年增率 23.5%，亦為 2014 年第四季以後單季新高。達方被動元件 MLCC 月產能約 70 億顆左右，受惠缺貨漲價效應，第二季以來，平均漲幅 3-5 成不等，被動元件占達方營收比重由去年 1 成提高到 3 成水準，反映被動元件調漲，第二季毛利率 21.73%，較前一季大增 6.06 個百分點，稅後淨利為 3.95 億元，每股稅後盈餘為 1.41 元，上半年稅後淨利 5.35 億元，每股稅後盈餘為 1.91 元。



反映被動元件市場榮景，達方第三季毛利率、獲利仍會較第二季成長，法人推估，單季每股盈餘達 1.5 元左右，先前閒置南科被動元件產能陸續恢復生產，第四季可望增加 10-15% 產能。



除了鍵盤、被動元件之外，達方以自身充電及電源管理技術為基礎，發展綠能 (電動自行車、儲能產品)，開發電動自行車整合式電池設計和後驅馬達，接獲零組件 OEM 代工訂單，亦推出自有品牌 BESV 電動自行車，今年綠能產品營收將由 8% 提升到 10%，第四季可望損益兩平。