〈鉅亨看世界〉超級富豪投資的秘密

全球超級富豪最愛的投資標的是什麼？最愛投資的產業是什麼？最新調查能讓你一窺金字塔超頂端的有錢人如何理財。

《第一財經》報導，瑞銀集團（UBS）和康普頓財富公司（Campden Wealth）在最新聯合發布的全球「家族辦公室（family office）」資產投資調查報告發現，去 (2017) 年多數家族辦公室採取平衡的投資策略，比例高達 45 %，三分之一則偏向保守，以歐洲為多，僅有 23% 的投資策略比較激進，這些人多半集中在北美和亞太地區。

報告顯示，家族辦公室去年的投資收益十分可觀，平均綜合回報率為 15.5％，遠高於 2016 年的 7％和 2015 年的 0.3％，其中又以亞太地區的家族辦公室回報最高，高達 16.4%。

最愛股票

調查發現，由於股票流動性強、長期收益可觀，在家族辦公室的投資組合的地位相當關鍵。尤其去年全球股市漲幅驚人，新興市場平均上漲 30%，已開發市場也上漲約 20%，也讓這些家族辦公室分別在這兩大市場獲得 38% 和 23% 的投資回報。

此外，這些超級富豪對私募股權（PE）的投資也佔很大比例，PE 基金佔比 7.6%，直接投資比例 14%，是富豪最熱衷投資的第二大資產類別。而私募股權去年的表現也沒讓這些富豪們失望，平均回報來到 18%，比前年還高出 5%。

正因如此，全球市場對於私募股權的熱度持續升溫，根據麥肯錫最新公佈的數據顯示，2017 年私募股權基金募集資金總額來到 7500 億美元，比前年還增加了 300 多億美元。

不過，傳統的房地產投資也沒有被家族辦公室冷落，回報率大約在 10% 左右，今年直接投資比例增加 2.3% 來到 17%，尤其以歐洲的家族辦公室對房產投資最為熱衷，平均比例達 23%。這些富豪最在意的是地段、價格和稅率政策。

值得注意的是，由於對沖基金近年來表現不佳，在投資組合中的比例持續下探，今年僅有 5.7%。

看完超級富豪最愛的資產類別，來看看富豪投資產業類別部分特別偏愛哪些？報告也指出，這些家族辦公室每年參與直接投資的次數不多，但投資的產業卻非常有針對性，主要集中於房地產（60%）、科技類（46%）、醫療保健（34%）和金融（34%）。

這些超級富豪的可投資資產約在 1 億美元以上，被調查的家族辦公室平均資產管理規模達 11 億美元，主要位於歐洲（38%），其次是北美（34%）和亞太地區（17%）。