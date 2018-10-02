〈分析〉中美貿易戰能否循美加和解模式？兩大理由說明不可能

美國和加拿大終於達成貿易協議，這回美國所獲讓步甚小。針對市場揣測，中美貿易戰是否也可能循此模式？

有分析認為，美加關係與美中關係明顯不同，加上事涉全球主導權之爭，美國不可能就這樣輕輕放下。川普更在周一指出，要和中國磋商制定貿易協議還「為時甚早」，暗指短期內沒有和解可能。

攤開這回美國和加拿大達成的貿易協議，加拿大最大的讓步為開放乳製品市場，另外則是對輸美汽車數量設上限。看來美國所獲成果不多，川普卻願意答應這場交易，主要是美加往來實在太密切，若此時破局，肯定得罪選民。

此外，加上 11 月中期選舉在即，川普選在此時通過新的美加墨貿易協定，也是讓自己表現上有些政績可拉抬選情，避免屆時所屬的共和黨選情滑鐵盧，讓自己未來兩年的任期變得很難過。

眼看美國對加拿大的貿易談判，算的上高高舉起、輕輕放下，那目前高度緊繃的中美貿易戰是否也可能循此模式？

香港《經濟日報》評論直指：「不可能」。原因在於，首先美國民眾對中國的觀感遠不及加拿大，根據蓋洛普民調，美國民眾對加拿大好感高達 92%，反感僅 6%。反觀美國民眾對中國好感僅 42%，反感則高達 55%，兩個國家好感度明顯天差地別。

因此，川普選擇拿中國開刀，甚至可挾著民意有利吸票，自然不可能簡單的讓大事化小。事實上，川普也才在本周一時指出，目前中國非常想進行磋商，但他指目前「還為時過早」，強調中國還未拿出足夠好的讓步條件，持續向中方施壓。

此外，川普這次出手，也是避免中國威脅到美國全球霸主地位。目前雙方爭的不只是貿易，更是中美國力角力的一部份，美國希望趁中國羽翼豐滿前先行打擊，尤其許多美國鷹派人士立場更是強硬，不可能簡單帶過。反觀加拿大對美國國力威脅不大，更不可能挑戰美國霸主地位，兩者所受待遇自然不同。