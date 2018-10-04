鴻海布局機器人再添新成員 目標走進家庭

鴻海 (2317-TW) 布局機器人市場，繼鎖定企業為主的 pepper 後，今 (4) 日發表多功能合一的 AI 機器人「凱比同學」，亞太電 (3682-TW) 總經理黃南仁強調，目標是要讓結合教育、遊戲、陪伴等功能的機器人進入全台每個家庭。

黃南仁指出，「凱比同學」由鴻海生產製造，主要瞄準兒童教育市場，包括幼稚園、圖書館，目前已在 6 個地點上線使用，看好經由推廣將會快速增加，明日將開放預購，首波預計 10 月 16 日在亞太電及震旦通訊門市開賣，第二波將加入統一超 (2912-TW) 旗下的 7-11 門市，預計屆時將有 6000 個銷售據點。

他表示，「凱比同學」主要是鎖定家庭市場，明顯與 pepper 的企業市場區隔，最終目標是走進全台灣各家庭，就好比是每個家庭都有電視機一樣，以台灣總家庭戶數約達 700~800 萬戶來看，成長空間相當大。

黃南仁預估，「凱比同學」進軍台灣市場，可以綁亞太電的資費，或直接購買，預估兩者的銷售比重約是 50:50。

女媧創造 CEO 郭柳宗指出，「凱比同學」是已經在中國小米平台販售的「小丹」機器人的升級版本，「小丹」在大陸首賣 24 小時就賣出 1000 台，2 天內創下平台最大消費金額，統計一周銷售金額突破人民幣 2000 萬元；為了在台灣上市，已經過升級改良。

郭柳宗坦言，「凱比同學」首波原先預計出貨 1000 台，但受到被動、主動元件缺貨的影響，只先出貨 300 台，目前缺貨問題已經補齊，只等到中國十一長假過後開始趕工，應可應付台灣市場的需求。

郭柳宗表示，女媧創造掌握五大 AI 機器人創新核心技術，首輪募資是小米出資人民幣 1500 萬元，由於小米是天使輪的投資，目前回收金額已經超過 10 倍，第二輪融資則是由鴻海出資美金 350 萬元，持股 9%，第三輪正在進行中，融資金額為美金 1000 萬元，預計 10 月底完成，目前尚無法透露出資者。