台股大跌三大法人賣超144.56億元 台積電、鴻海成提款機

台股今 (4) 日以 10718.91 點作收，下挫 145.03 點或 1.33%，除跌破年線支撐外，大盤日 K 線也連三黑，並跌破大盤上升趨勢線支撐，三大法人同步站在賣方合計賣超 144.56 億元，包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及面板雙虎，都成外資提款機。

三大法人外資及陸資、投信和自營商同步賣超，合計賣超 144.56 億元。其中自營商賣超 7.79 億元，投信賣超 6.84 億元，外資及陸資賣超 129.93 億元。三大法人合計在集中市場賣超 144.56 億元。而外資在期貨市場的多單口數大減 16664 口，未平倉口數僅剩 9220 口。

證券、期貨分析師張陳浩指出，台股大盤出現日 K 線連三黑，收盤雖然留下影線，但已明顯跌破由 7 月 6 日、8 月 16 日及 9 月 12 日止跌點連接而成的上升支撐線，在台股連續三日重挫後，未來最好的走勢規劃，可能只有在 10600-10900 的箱型區間震盪，證券分析師黃漢成則指出，目前台股大盤的支撐在觀察 10600 點能否止跌。

10 月 4 日外資買超較多的個股包括中信金、兆豐金、新光金、大成鋼、中石化、彩晶、大同、南茂、台苯、信昌化，其中外資對中信金及兆豐金買超張都超過 1 萬張；外資賣超較多的個股包括旺宏、台積電、友達、鴻海、群創、華邦電、台新金、南亞科、華航及玉山金；其中外資對於旺宏、台積電、友達、鴻海、群創、華邦電的賣超張都超過 1 萬張，而旺宏股價則以 23.4 元的跌停價作收。

投信 10 月 4 日買超較多的個股包括，臺企銀、兆豐金、中信金、裕民、國建、中華電、中鋼、中橡、台泥及漢翔；投信賣超較多的個股包括， 聯電、錸德、智原、中鴻、旺宏、大成鋼、聯茂、順德及南茂。

自營商 10 月 4 日買超較多的個股包括，彩晶、兆豐金、大成鋼、佳世達、友達、聯強、仁寶、冠德、玉山金及大聯大； 自營商賣超較多的個股包括，新光金、臺企銀、旺宏、華邦電、南茂、南亞科、聯電、中石化、鴻海及宏碁。

台股集中市場大跌，新台幣兌美元匯率收盤重貶 1.22 角，收在 30.792 元，連 4 日貶值 。