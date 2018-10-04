台股盤後─大盤如棄婦連三日重挫 勉強守住10700點

台股今 (4) 日在大型權值股遭逢龐大賣壓影響下，集中市場指數以 10718.91 點作收，下挫 145.03 點或 1.33%，成交值為 1097.61 億元，除已跌破年線支撐之外，在大盤日 K 線連三黑走勢下，並已跌破大盤的上升趨勢線支撐，分析師建議投資人觀望。

證券、期貨分析而張陳浩指出，台股出現日 K 線連三黑的走勢，收盤雖留下影線，但已明顯跌破由 7 月 6 日、8 月 16 日及 9 月 12 日止跌點連接而成的上升支撐線，在台股連續三日重挫的格局之後，未來最好的走勢規劃，也可能只有在 10600-10900 的箱型區間震盪，建議投資人現階段不必殺低手中持股，以「觀望」對待目前的市場走勢。

事實上，除台股下跌之外，包括南韓、日本日經指數、香港恆生指數今天都呈現下挫，同時，在金融市場中，新台幣兌美元匯價中午暫收 30.775 元，貶值 1.05 角。

台股今日大型權值股台包括積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW) 及台塑化 (6505-TW) 早盤表現弱勢，收盤台積電下跌 6 元或 2.31%，、鴻海下跌 2.06%、台塑化跌下跌 1.79% 以 137.5 元作收；食品龍頭股統一 (1216-TW) 也同步走弱。

同時，今日盤中撐場的類股為營建及生技股，盤中基亞強攻漲停，訊聯、浩鼎、泰博也在盤中譜出漲勢，成為盤面上相對強勢的類股。同時，中小型的二線光學股如先進光 (3362-TW)、玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 都在尾盤出現作價買盤收紅。

此外，被動元件類股龍頭的國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW)，在尾盤殺低，股價收盤都處於波段低點。

張陳浩指出，雖然集中市場融資餘額處於低檔區，但是在台股連 3 日的下殺之後，投資人也要留意是否出現融資追繳、斷頭殺出的狀況。