【華冠投顧】盤中解析：股匯雙殺 再次失守年線

劉彥良 分析師

雖美股四大指數收紅，但美元強勢形成亞幣競貶下，新台幣今日重挫 1 角，連帶股市也受到影響。目前中 (A50 指數)、港、台、韓皆重挫逾 1%，台灣加權指數也再次失守年線。

不過前低 10606 和 10667 連成的上升趨勢線約莫落在 10700，所以盤中低點來到 10715 後已出現止穩力道。

盤面上抗跌族群包括政策加持且不受貿易戰干擾的生技和風電，另外漲價概念股由於基期較低，加上美林喊買國巨 (2327)，今天也多守在平盤之上。

泰山 (1218) 昨召開董事會，將於 11/21 召開股東臨時會同時提前改選 4 席董事和 3 席獨立董事，全面鞏固經營權。目前公司派和市場派 (保力達集團) 所能掌控的持股大約是 23.5% 與 3 成，而第 3 大股東龍邦集團約持有 7.7%，表態何方將成為最大關鍵。停止過戶日 10/23 前，雙方可能會在市場上持續搶籌碼，投資朋友可以多作留意。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

歡迎免費加入劉彥良老師的 Line 群組 ID： https://goo.gl/oZU5mY

詳細操作策略，請加入劉彥良 老師 Line 群組

服務電話：(02)6630-3231

華冠投顧官網：https://goo.gl/Sxjorg