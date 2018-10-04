穩懋Q3營收40.55億元 季減1成符合預期

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3025-TW) 今 (4) 日公告 9 月營收，受下游客戶調節庫存影響，單季營收 13.16 億元，月減 2.26%、年減 18.15%，累計第三季營收 40.55 億元，季減 11.22%、年減 7.74%，惟近 6 季以來首度衰退，公司也預估將於 10 月下旬召開法說會，公布第三季財報與第四季營運展望。

穩懋第三季因下游客戶消化庫存、拉貨動能趨緩，導致旺季不旺，單季營收也如公司預期衰退 1 成左右，不過在上半年出貨暢旺帶動之下，累計 1 到 9 月合併營收 130.86 億元，較去年同期成長 13.98%。

雖然穩懋第三季營收表現雖然下滑，但公司預估毛利率仍能持穩 3 成之上，約落在 31-33% 之間。

法人則預估，蘋果今年所推的 3 款 iPhone 均搭載 Face ID，在出貨升溫下，預期將推升 3D 感測元件需求增加，有助加速下游去化庫存，第四季可望回復正常拉貨動能。

惟穩懋 RF 射頻元件因美中貿易戰影響，對網通客戶出貨動能恐持續受干擾，因此法人推估穩懋全年營運與去年持平。

而砷化鎵族群中的全新 (2455-TW)、宏捷科也已於昨 (3) 日公告 9 月營收；全新 9 月營收 1.32 億元創下近年新低，月、年同均減 24%、第三季營收 4.58 億元，季減 17%，年減 8%、累計 1-9 月營收 15.74 億元，年增加 1.1%。

宏捷科 (8086-TW)9 月營收 1.22 億元，月減 6.95%、年增 1.77%、第三季營收 4.32 億元，季減 27.5%，年增 14%、累計 1-9 月營 14.93 億元，年增 15.32%。