穩懋陳進財：下游庫存Q3可望消化完畢 全年估持平去年

穩懋 (3105-TW) 第三季受部分客戶備庫存影響，營收恐季減 1 成。不過董事長陳進財指出，預期下游庫存在第三季差不多可以消化完成，第四應可望恢復正常拉貨。但全年受到第三季旺季不旺的影響，今年營運仍看保守，估與去年持平。

陳進財表示，下游客戶庫存提升主要有兩個原因，一是客戶產線良率較去年提升、VCSEL wafer 耗損下降，庫存自然就提高；加上下游客戶避免像去年一樣，因良率不佳導致供貨供貨不及、工期吃緊，而提早備庫存，因此第三季進入庫存調節。

不過他也強調，雖客戶庫存提高，但 3D 感測元件需求也增加，將有利加速庫存去化。預計下游庫存在第三季差不多就可以消化完畢，第四季可望回復正常拉貨動能、全年營運估與去年持平。

至於 Finisar 德州 VCSEL 新廠將於今年底前投產，陳進財表示，若順利開出對於明年市場供需多少會有影響，但他認為 Finisar 要調整至 6 吋「還是有難度」。

穩懋日前在法說會上表示，第三季由於部分客戶調整庫存，估旺季效應將不若往年強勁，且除 Cellular PA（蜂巢式網路功率放大器）外，所有產品恐呈現雙位數下滑，單季營收將較第二季減少 1 成左右，毛利率估在 31%-33%。

穩懋第二季營收 45.67 億元，季增 2%、年增 2 成，稅後純益 9.05 億元，季、年增均為 24%，每股純益 2.16 元，累計穩懋上半年每股純益為 3.9 元。