中油油價估連6漲 95無鉛進逼32元大關 再寫近4年新高

美國向各國施壓，11 月起禁運伊朗石油，國際油價持續狂飆。依照中油油價機制估算，下週 95 無鉛汽油每公升可能達 32.5 元，如以油價平穩機制計算，中油將吸收漲幅 0.6 元，預估 10/8 起每公升汽柴油將分別調漲 0.4、0.5 元，95 無鉛汽油每公升將為 31.9 元，連續六週漲幅，也讓國內油價逼近 4 年油價新高。

以中油油價機制估算，下週每公升汽柴油將分別調漲 1 及 1.1 元，每公升 95 無鉛汽油將達 32.5 元，依照油價平穩機制，超過 30 元部分將由中油吸收漲幅，每公升汽柴油漲幅將下調為 0.4 元。

最近幾個月油價飆升，主要原因是在 11/4 美國對伊朗將進行原油制裁，各國與企業為了不得罪美國政府，使伊朗原油出口下降速度也快於預期。交易商已經在 11 月份交貨原油市場上購買了非伊朗原油。

若調幅如預期，納入油價平穩機制考量後，10/8 起每公升 92 無鉛汽油為 30.4 元、95 無鉛汽油為 31.9 元、98 無鉛汽油為 33.9 元，柴油為 28.7 元。實際油價待中油 10/7 中午公布。

根據中油公布資訊指出，至 10/3 為止，原油指標 7D3B 每桶為 83.28 美元，較上週上漲 3.53%，新台幣匯率為 30.631 元，與上週均價持平。