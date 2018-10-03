又見女性得獎者！2018諾貝爾化學獎美英3學者共享殊榮

今 (3) 日瑞典皇家科學院公布 2018 諾貝爾化學獎得主，由美英 3 名學者共同獲獎，分別為美國學者阿諾 (Frances H Arnold)、史密斯 (George P Smith) 及英國學者溫特 (Gregory P Winter) 。

瑞典皇家科學院表示，3 名學者受到達爾文進化論的啟發，開創基因重組、篩選，以及研發解決人類化學問題的蛋白質，故贏得 2018 諾貝爾化學獎。

美國學者阿諾是「酶定向進化」的先趨，她通過突變和重組 DNA 序列並進行篩選，開創「培育」具科學意義或技術上有用的蛋白質過程。目前，定向進化產生的酶可用於製造從生物燃料至藥物等所有物質。

美國學者史密斯開發了噬菌體展示技術的方法，其中感染細菌的病毒可用於進化新的蛋白質。

英國學者溫特使用噬菌體展示技術生產新藥。時至今日，噬菌體展示技術已產生可以中和毒素、抵抗自身免疫疾病和治愈轉移性癌症的抗體。

美國學者阿諾是諾貝爾化學獎史上第五位女性得獎者，她透過「酶定向進化」研究將獲得 900 萬瑞典克朗獎金的一半，另一半獎金由史密斯與溫特平分。

自週一 (1 日) 起陸續開出今年的諾貝爾生理醫學獎、物理獎，2018 諾貝爾和平獎在於 5 日頒布，緊接著 8 日將公布經濟學獎得主，而今年的文學獎因瑞典學院陷入＃MeToo 性醜聞事件影響將延期公布。