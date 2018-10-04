台股第六度摔破年線 外資恐掀提款潮 是利空築底還是大跌的開始？

台股今 (4) 日又大跌超過百點，直接摜破年線，加上亞幣競貶也拖累新台幣重貶，外界擔憂外資恐大逃殺，此波是利空築底還是大跌的開始？對此，永豐投信指出，10 月份資金量能變化宜持續關注，並持續關注外資對台股的配置步調。利空消息方面，蘋果新機發表後因高階機種訂價過高，引發銷售恐將不如預期的疑慮，選股仍較大盤指數有勝出機會。

永豐高科技基金經理人呂宏宇表示，10 月進入美股 2018 第 3 季財報季，依各大研調機構預估，標普 500 企業獲利年增率 20-30%，仍可望持續支撐美國指數表現，因此對美國科技類股走勢仍維持中性偏多看法。

但台股近期似乎有與美股脫勾跡象，呂宏宇表示，台股面臨國際外在貿易大戰變數，且市場最期待的蘋果新機訂價過高未有驚喜，市場接受度待觀察，故評估加權指數將呈區間整理格局，10 月份資金量能變化宜持續關注。

統一龍馬基金經理人錢素惠也表示，台股目前約在 10700~11000 點的區間震盪，中小型股回測今年低檔區，此波修正幅度已大，部分個股跌幅高達 3 成~ 4 成，持續反應貿易戰帶來的產業波動與蘋概股旺季不旺之擔憂，有機會在此築底完成，業績股作一波反彈。

雖然台股今天再度跌破年線，而且已是今年第六度失守年線，加上是帶量下殺，外界難免擔憂，呂宏宇表示，年底將舉辦北高市長選舉，研判選前行情不致過度悲觀。台股投資策略上仍以選股為重，具業績題材及低基期的個股為首要考量，並觀察蘋概股於蘋果低階機種發布後的買氣表現。